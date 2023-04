Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vom Rad gestürzt

Am Mittwoch geriet eine Radlerin in Ulm in die Spurrille der Straßenbahn.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr. Die 33-Jährige fuhr in der Kienlesbergstraße. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit geriet sie mit dem Rad in eine Spurrille der Straßenbahn. Sie stürzte vom Fahrrad und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte sie mit nicht näher bekannten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig, mit voller Aufmerksamkeit am Straßenverkehr teilzunehmen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

+++++++ 0707592(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell