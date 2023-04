Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Polizisten bespuckt

Renitent wurde ein 50-Jähriger am Mittwoch in Ehingen.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr hielt sich der Mann in einer Ehinger Kirche auf. Ein Zeuge wollte die Kirche abschließen. Der 50-Jährige weigerte sich, diese zu verlassen. Eine Polizeistreife rückte an und der Wohnsitzlose konnte an der Kirche angetroffen werden. Einen Platzverweis ignorierte er und wurde aggressiv. Unvermittelt spuckte er den beiden Polizisten in das Gesicht. Die nahmen den Mann auf eine Polizeidienststelle mit. Er sieht nun einer Anzeige wegen Körperverletzung entgegen.

Hinweis:

Die Polizei ist der Garant für die Sicherheit in der Region. Sie hat das Gewaltmonopol. Alle Menschen können sich darauf verlassen, dass Polizistinnen und Polizisten keine willkürlichen Maßnahmen treffen.

+++++++ 0706167(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell