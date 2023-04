Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Aus dem Verkehr gezogen

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei auf der A8 beim Aichelberg einen Kleinlaster.

Ulm (ots)

Gegen 11.15 Uhr war der 41-Jährige auf der A8 beim Aichelberg in Richtung München unterwegs. Eine Streife der Verkehrspolizei Mühlhausen stoppte den Kleinlaster. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten einen Riss an der Frontscheibe und Mängel an den Reifen fest. Eine ausreichende Funktionsfähigkeit Bremse war nicht gegeben. Deshalb fuhren die Polizisten zu einem Gutachter. Der entschied nach weiterer Begutachtung, dass der Kleinlaster nicht mehr verkehrssicher war. Die Polizei begleitete den 41-Jährigen zur nächsten Werkstatt wo die Mängel repariert wurden. Bevor eine seine Fahrt fortsetzen darf, müssen die Schäden repariert werden.

Hinweis der Polizei:

Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

