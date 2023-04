Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Autofahrer tödlich verunglückt

Am Donnerstag kam es bei Laichingen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Gegen 6 Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Peugeot von Laichingen in Richtung Feldstetten. Auf der Strecke wollte er einen Laster überholen. Dabei kam er wohl ins Schleudern. Zeitgleich kam ihm ein 47-Jähriger mit einem Opel entgegen. Die Autos stießen zusammen. Der 66-Jährige erlitt durch den Aufprall schwerste Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen durch Rettungskräfte und Notarzt kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Er verstarb an der Unfallstelle. Der 47-jährige Fahrer des Opel sowie sein 47-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Kliniken. Lebensgefahr besteht nicht. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (07335/96260) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf jeweils 12.000 Euro. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Auch Notfallseelsorger befanden sich im Einsatz. Sie kümmerten sich um Angehörige. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K7423 zwischen Laichingen und Feldstetten komplett gesperrt werden.

