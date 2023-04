Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Über drei Promille

Am Mittwoch musste ein Mann in Eislingen nach einem Unfall seinen Führerschein abgeben.

Ulm (ots)

Der 58-Jährige war gegen 10.40 Uhr in der Jahnstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Da er nach den ersten Erkenntnissen wohl zu schnell war, schanzte er über einen Kreisverkehr und landete auf einem angrenzenden Grundstück. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei sofort, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Das bestätigte ein Schnelltest. Der zeigte ein Ergebnis von über drei Promille. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 40.000 Euro, am Kreisverkehr auf 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Audi.

Hinweis:

Die Polizei weist daraufhin, dass Alkohol am Steuer und überhöhte Geschwindigkeit zu den häufigsten Unfallursachen zählen. Oftmals sind die Unfallfolgen schwer. Die Kombination aus beidem birgt eine umso größere Gefahr für andere und hat deshalb im Straßenverkehr nichts zu suchen. Fahren Sie verantwortungsbewusst und bleiben Sie nüchtern.

+++++0702503(DG)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell