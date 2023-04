Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Führerschein gefälscht

Keinen Führerschein hatte ein 23-Jähriger am Montag in Geislingen.

Ulm (ots)

Gegen 1.30 Uhr stoppte die Polizei den 23-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle zeigte der albanische Staatsangehörige einen griechischen Führerschein vor. Schnell erkannten die Polizisten die Fälschung. Einen gültigen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Für ihn war die Fahrt zu Ende. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat nun die Ermittlungen gegen ihn wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung aufgenommen.

Hinweis:

Menschen, die in einen Nicht-EU-Land einen Führerschein erworben haben, müssen diesen, wenn sie in Deutschland ihren Wohnsitz begründen, innerhalb von sechs Monaten umschreiben lassen. Es gibt jedoch auch Ausnahmefällen, in denen auch ein Führerschein eines EU-Lands seine Gültigkeit verlieren kann. Näheres ist in der Fahrerlaubnis-Verordnung geregelt.

+++++++ 0691250(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell