Am Dienstag verursachte eine 56-Jährige bei Nattheim einen Unfall.

Gegen 16.15 Uhr fuhr die Frau mit einem Dacia auf der B466 von Nattheim in Richtung Steinweiler. Auf der Strecke wollte sie einen Traktor überholen. Dabei übersah sie einen 24-jährigen Mann, der ihr in einem Audi entgegenkam. Die Autos stießen frontal zusammen. Die Frau und der Mann blieben unverletzt. Ein Abschlepper barg die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Die Polizei Heidenheim (07321/322432) nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Dacia auf 5.000 Euro, am Audi auf 15.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Hergang des Unfalls dauern an.

Hinweis der Polizei:

Die Hälfte der schweren Verkehrsunfälle ist nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen. Nur um schneller voranzukommen werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Dies, obwohl der Zeitgewinn in der Regel minimal ist. Nehmen Sie sich Zeit und nehmen Sie Rücksicht beim Fahren. Dann kommen alle sicher an.

