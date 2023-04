Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Anhänger kippt um

Am Dienstag verlor ein Traktor bei Schemmerhofen seine Ladung.

Ulm (ots)

Gegen 8.45 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit einem Traktor auf der L266 von Alberweiler in Richtung Aßmannshardt. Mit seinem Gespann kam er nach rechts von der Straße ab. Dabei kippte sein Anhänger um und überschlug sich im Acker. Der Anhänger war mit einem Bagger beladen und blieb auf der Seite liegen. Durch auslaufende Betrriebsstoffe entstand Schaden am Flurstück. Ein Abschlepper barg den Bagger und Anhänger. Die Straßenmeisterei sperrte die L266 in Richtung Alberweiler für die Dauer der Bergemaßnahmen. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Sie schätzt den Schaden am Bagger auf 10.000 Euro, am Anhänger auf mehrere hundert Euro. Die Höhe des Schadens am Grundstück ist bislang unklar.

Hinweis der Polizei:

Warum der 61-Jährige von der Straße abkam wird durch die Polizei noch ermittelt. Möglicherweise war der Fahrer für einen kurzen Augenblick unachtsam. Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

