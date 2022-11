Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch mit Wasserschaden

Mühlhausen (ots)

Einbrecher verschafften sich gestern Nachmittag Zugang zu einer Wohnung in Mühlhausen. Nachdem gegen 14.00 Uhr der Zutritt gelang, konnten die unbekannten Tätern Bargeld im dreistelligen Bereich erbeuten. Zusätzlich wurden durch die Täter alle, in der Wohnung befindlichen, Wasserhähne geöffnet. Durch das austretende Wasser entstand im gesamten Gebäude, welches sich in der Felchaer Straße befindet, ein massiver Wasserschaden, dessen Wert aktuell noch nicht beziffert werden kann. Durch die Polizei wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern können bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter 03631 / 960 gemeldet werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell