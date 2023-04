POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Hermeskeil (ots) - In der Nacht vom 06.04.2023, 00.00 Uhr bis 07.04.2023, 15.30 Uhr ereignete sich in der Straße Zum Ringgraben in Hermeskeil eine Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, wurde vermutlich bei einem Wendevorgang, ein Gartenzaun beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil Rückfragen ...

mehr