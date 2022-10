Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmorgen (30.10.2022), gegen 10 Uhr, wurde ein 24-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Rohrlachstraße leicht verletzt. Eine 41-jährige Autofahrerin missachtete beim Abbiegen den Vorrang des auf dem Radweg fahrenden Radfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

