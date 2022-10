Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt mit Haftbefehl

Ludwigshafen - Mundenheim (ots)

Die Polizei bemerkte heute Nacht einen auffällig langsam fahrenden PKW im Stadtteil Mundenheim. Nachdem das Fahrzeug gestoppt worden war, gab der 43-jährige Fahrer an, aufgrund einer Schulterverletzung auf dem Weg ins Krankenhaus zu sein und deshalb so langsam zu fahren. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Fahrzeug, mit dem der Mann in der Vergangenheit bereits in ähnlicher Weise auffällig war, wurde sichergestellt. Zudem wurde bekannt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand, dessen Vollstreckung jedoch durch Zahlung der bestehenden Geldforderung abgewendet werden konnte.

