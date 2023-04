Ulm (ots) - Gegen 11.15 Uhr war der 41-Jährige auf der A8 beim Aichelberg in Richtung München unterwegs. Eine Streife der Verkehrspolizei Mühlhausen stoppte den Kleinlaster. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten einen Riss an der Frontscheibe und Mängel an den Reifen fest. Eine ausreichende ...

mehr