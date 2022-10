POL-DA: Babenhausen: Navi aus BMW gestohlen

Riedstadt (ots) - Die Büros einer Firma in der Stahlbaustraße gerieten in der Nacht zum Mittwoch (12.10.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich durch ein aufgehebeltes Fenster zunächst Zutritt zu den Räumlichkeiten und erbeuteten anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen eine Geldkassette samt Bargeld. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der ...

mehr