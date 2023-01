Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 65-Jähriger beleidigt Bundespolizisten am Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Ein 65-jähriger Mann beschimpfte am Freitagmittag (13.01.2023) gegen 13:00 Uhr Bundespolizisten am Hauptbahnhof Stuttgart. Weil der 65-jährige Reisende offenbar keinen Fahrschein für seine Fahrt mit dem Zug vorweisen konnte setzte die Zugbegleiterin eine Streife der Bundespolizei über diesen Vorfall in Kenntnis. Als diese dann den aggressiven Mann am Bahnsteig 5 des Hauptbahnhofes Stuttgart antraf, wurde sie vom Täter vehement beschimpft. Der Mann verweigerte jegliche Zusammenarbeit mit den Beamten und muss nun, neben der Strafanzeige für das Fahren ohne Fahrausweis, ebenfalls mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Beleidigung rechnen.

