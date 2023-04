Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorrang missachtet

Am Mittwoch übersah in Ulm ein Autofahrer ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 43-Jährige gegen 7.15 Uhr in der Daimlerstraße in Richtung Wiblinger Allee. Er bog mit seinem VW Jetta nach links in die Boschstraße ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden VW Passat eines 49-Jährigen. Die Autos stießen zusammen. Die Autofahrer blieben unverletzt. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol. Ein Alkomattest ergabe einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Der 43-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Sachschanden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

+++++++ 0701596(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell