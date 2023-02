Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zeugenaufruf nach verdächtigem Verhalten eines Mannes

Gießen (ots)

In der Straße "Grüner Weg" folgte ein unbekannter Mann offenbar einem 10-jährigen Mädchen. Das Kind war am Montag gegen 15.30 Uhr auf dem Heimweg, als ihr ein Mann auffiel. Offenbar folgte er ihr. Das Grundschulkind sprach den Mann daraufhin an. Er antwortete, dass er sie gerne nach Hause bringen würde. Nachdem sie ihm mitteilte, dass sie wisse wo sie wohne und ihre Mutter anrief, lief der Unbekannte davon. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und zirka 60 Jahre alt. Er hat einen schwarzen Oberlippenbart und schwarze kurze Haare. Er trug eine schwarze Hose, einem schwarzen Pullover und eine schwarze Jacke. Wem ist der beschriebene Mann am Montag gegen 15.30 Uhr in der Straße Grüner Weg aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

