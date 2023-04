Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Fahrt endet in den Leitplanken

Ein total beschädigtes Auto ist das Resultat eines Unfalls am Donnerstag bei Böhmenkirch.

Ulm (ots)

Gegen 6 Uhr fuhr der 26-Jährige auf der B466 von Böhmenkirch in Richtung Lauterstein. Nach derzeitigen Erkenntnissen übermannte den Fahrer des BMW ein Sekundenschlaf. In einer Kurve kam der BMW von der Straße ab. Zuerst kollidierte das Auto mit einem Randstein und schleuderte in die Leitplanken. Bei dem Aufprall wurde der Motorraum unter die Leitplanken gedrückt. Der Unfallverursacher blieb augenscheinlich unverletzt. Dennoch kam er vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem total beschädigten BMW schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Das Polizeirevier Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei:

Denken Sie daran: Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen für die Fahrer und Dritte. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

