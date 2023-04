Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Folgemeldung - 7-Jähriges Kind getötet

Ein 40-Jähriger steht im Verdacht, am Montag in Ulm ein Kind getötet zu haben.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5482913) rief der 40-Jährige am Montag gegen 17.20 Uhr über Notruf bei der Polizei an. Er habe im Bereich des Schulzentrums im Ulmer Stadtteil Wiblingen seine 7-jährige Tochter getötet. Eintreffende Polizeistreifen trafen den Mann und das tote Kind an der Tatörtlichkeit an. Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach den aktuellen Erkenntnissen von Staatsanwaltschaft und Polizei handelte es sich bei dem Mädchen nicht um seine leibliche Tochter, sondern um die Tochter seiner Lebensgefährtin. Der 40-jährige serbische Staatsangehörige schweigt und macht keine weiteren Angaben.

Der Mann wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl. Der Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Die Staatsanwaltschaft und Polizei versuchen nun die Hintergründe der Tat zu ermitteln.

