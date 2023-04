Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wäschenbeuren - Fußgänger verletzt

An einer unübersichtlichen Stelle überquerte ein 67-Jähriger am Montag bei Wäschenbeuren die Straße.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 1405. Ein 67-Jähriger überquerte in einer unübersichtlichen Rechtskurve die Straße. Ein 30-Jähriger mit seinem Motorrad fuhr in Richtung Maitis. Er sah den Fußgänger zu spät und erfasste diesen. Dabei stürzte der Kradlenker. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Um das beschädigte Piaggio Motorrad kümmerte sich der Abschleppdienst.

Hinweis der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

+++++++ 0691403 (TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell