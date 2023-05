Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte zerkratzen zwei Autos in der Hauptstraße- Polizei sucht Zeugen (28.-30.04.2023)

Spaichingen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 15.00 Uhr, ist es in der Hauptstraße an zwei Autos zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter zerkratzten einen grauen Mercedes und einen grauen Opel und zerstachen je einen reifen der Wagen. Beide Autos waren auf einem Hof vor dem Anwesen Hausnummer 144 abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

