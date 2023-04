Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ---

Diepholz (ots)

Gegen 10.50 Uhr wurde heute Vormittag bei einem Verkehrsunfall in Bassum, In der Flage, eine 57-jährige Pkw-Fahrerin und ein 37-jähriger Transporter-Fahrer schwer verletzt. An der Kreuzung Hafter Weg übersah der Fahrer des Transporters den Pkw der 57-Jährigen und beide Fahrzeuge kollidierten. Die Fahrerin des Pkw musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer des Transporters wurde ebenfalls verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

