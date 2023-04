Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barver, Tankstelle überfallen - Weyhe, Mit Pkw auf Personen zugefahren - Sulingen, Frau randaliert im Krankenhaus ---

Barver - Tankstelle überfallen

Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr hat ein Unbekannter die Tankstelle in Barver, Sulinger Straße, überfallen und ist ohne Beute geflüchtet. Der Unbekannte betrat maskiert gegen 22.00 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Im Verkaufsraum traf er auf den 45-jährigen Betreiber. Der Unbekannte griff den Betreiber an, verließ dann aber ohne Beute die Tankstelle. Laut Betreiber soll der Unbekannte ca. 180 cm groß und schlank gewesen sein. Er trug zur Tatzeit dunkle Kleidung und eine Motorradmaske. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Sulingen - Im Krankenhaus randaliert

Eine 55-jährige psychisch kranke Frau hat am Sonntagabend im Sulinger Krankenhaus randaliert und eine Ärztin, eine Krankenschwester und einen Rettungssanitäter verletzt. Bei ihrer Einlieferung hatte sie versucht zu fliehen, konnte aber von einem Rettungssanitäter aufgehalten werden. Später versuchte sie im Krankenhaus zu flüchten und konnte nur mit Hilfe der Polizei aufgehalten werden. Auch die Polizeibeamten wurden von der Frau bei ihrer Rückführung angegriffen, blieben aber unverletzt. Die Frau wurde später von Ärzten in eine geschlossene Abteilung des Krankenhauses eingewiesen.

Lembruch - Einbruch

Am Sonntag in der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr sind Unbekannte in einen Wohnwagen in Lembruch, Götkers Hof, eingebrochen. Auch in einen Geräteschuppen auf dem Grundstück drangen die Täter gewaltsam ein. Die Diebe nahmen Elektrowerkzeuge und einen Bollerwagen mit.

Weyhe - Absichtlich auf Personen zugefahren

Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer ist am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Dreyer Straße absichtlich auf seine 16-jährige Tochter und deren 17-jährigen Begleiter zugefahren und wollte sie überfahren. Vorausgegangen waren familiäre Streitigkeiten. Die Tochter und der Begleiter konnten sich durch einen Sprung hinter einen Baum retten. Der Pkw prallte gegen den Baum, kippte um und kam blieb auf dem Dach liegen. Die 16-Jährige wurde bei dem Sprung zur Seite schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 17-Jährige stand unter Schock. Den 55-jährigen Fahrer hat die Polizei festgenommen, gegen ihn wird nun wegen versuchter Tötung ermittelt.

Weyhe - Drohne entdeckt Vermissten

Mit Unterstützung der Feuerwehr hat die Polizei gestern Abend in Kirchweyhe einen vermissten Mann gesucht. Der seit 17.50 Uhr Vermisste konnte nach längerer Suche durch eine Handyortung im Richtweg in Kirchweyhe geortet werden. Eine Drohne der Feuerwehr entdeckte den Vermissten gegen 21.30 Uhr auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses. Der Mann konnte unverletzt vom Dach gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Bassum - Umweltsünder gesucht

Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizei am Sonntag gegen 17:00 Uhr telefonisch mit, dass gerade drei Männer aus einem Transporter Altreifen auf einem Feldweg "entsorgen" würden. Als die drei Verursacher bemerkten, dass sie bei der Tat beobachtet worden sind, rissen sie das hintere Kennzeichen vom Fahrzeug ab und flüchteten in Richtung Bassum. Es handelt sich um einen blauen Mercedes Sprinter, von dem nur noch das Kennzeichenfragment "HB" bekannt ist. Die Reifen wurden abgeladen an einem Feldweg, der parallel zur Landesstraße 776 / Harpstedter Straße verläuft und zwar auf Höhe der Ortschaft Groß Hollwedel. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242/9690, zu informieren.

Twistringen - Verkehrsunfall

Ein 73-jähriger Diepholzer befuhr mit einem VW Golf am Sonntag um 14:20 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Plötzlich fuhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus einer Grundstücksausfahrt auf die Bahnhofstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem aber lediglich Sachschaden in Höhe von 3500 Euro entstanden ist.

