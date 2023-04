Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung vom 15.04.2023

Diepholz (ots)

Weyhe - Einbruch in Drogeriemarkt

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bislang unbekannte Täter gegen Mitternacht gewaltsam in einen Drogeriemarkt im Handelsweg in Kirchweyhe ein. Die Täter erlangten Diebesgut in noch unbekanntem Umfang. Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe (042180660) zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, 14.04.2023, gegen 12:30 Uhr, in Bruchhausen-Vilsen. Ein 34-Jähriger befuhr mit seinem Trecker und Anhänger die Straße Homfeld in Richtung Homfelder Straße. Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender Schulbus hielt an einer dortigen Bushaltestelle an. Ein 13-jähriger Schüler stieg aus dem Schulbus und wollte hinter dem Bus die Straße überqueren. Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Schüler und dem Trecker. Der 13-Jährige prallte von dem Trecker zurück und blieb schwer verletzt liegen. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Treckerfahrer erlitt einen Schock.

Syke - Brand eines Hofladers

Am Freitag, 14.04.2023 gegen 15:00 Uhr geriet ein Hoflader in Syke-Okel aus noch unbekannter Ursache in Brand. Durch das Feuer wurde die Scheune, in der der Hoflader stand, ebenfalls beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von ca. 22.000 Euro.

Kirchdorf - Diebstahl von Werkzeugen

In der Zeit von Do., 13.04.2023, 19:00 Uhr bis Fr., 14.04.2023, 10:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in 27245 Kirchdorf in der Straße Wiesengrund und entwendeten hier diverse akkubetriebe Werkzeuge und eine Kettensäge im Wert von circa 980,00 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizei Sulingen (04271-9490) zu melden.

Wetschen - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Fahrradfahrerin

Am 14.04.2023, gegen 14.46, befuhr ein 24-Jähriger Autofahrer aus Wetschen befuhr die Diepholzer Straße in Fahrtrichtung Diepholz. Eine 44-jährige Radfahrerin aus Diepholz befuhr den Geh-/ und Fahrradweg auf der Diepholzer Straße in selber Richtung. Beide bogen nach links in die Straße Am Walde ab. Der Pkw-Fahrer beabsichtigte daraufhin nach rechts in einen Waldweg abzubiegen. Es kam zu einem Zusammenstoß der Beteiligten. Die Radfahrerin wurde hierbei leicht verletzt.

