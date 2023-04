Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kirchdof, Pkw Brand - Weyhe, Bootmotor Diebstahl - Sulingen, Verkehrsunfall mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Kirchdorf - Pkw Brand

Am Donnerstagabend gegen 21.10 Uhr geriet auf der Barenburger Straße ein VW Multivan in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Zunächst war Rauch aus dem Motorraum gedrungen, bevor der Multivan nach kurzer Zeit in Vollbrand stand. Das Fahrzeug brannte völlig aus, die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

Sulingen - Verkehrsunfall

Beim Einbiegen von der Diepholzer Straße auf die B 61 hat gestern gegen 09.15 Uhr ein Verkehrsunfall verursacht. Der 73-jährige Pkw-Fahrer übersah beim Einbiegen den Pkw einer 34-jährigen Fahrerin, die auf der B 61 unterwegs war. Beide Pkw kollidierten und die 34-Jährige wurde leicht verletzt. Der Pkw des 73-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro.

Weyhe - Diebstahl und Einbruchversuch

Unbekannte kletterten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über den Zaun eines Firmengeländes in der Mittelwendung in Dreye. Von einem Motorboot entwendeten die Täter einen Antrieb im Wert von rund 10000 Euro. Zudem versuchten sie gewaltsam ein Hallentor und das Zauntor zu öffnen, was aber misslang. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall

Am Donnerstagmorgen gegen 08.20 Uhr wollte eine 41-jährige Sykerin mit ihrem Opel im Bereich Westernheide in Fahrtrichtung Syke einen vor ihr fahrenden Mercedes überholen. Dieser wollte aber auch gerade ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. An beiden PKW entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro; verletzt wurde niemand.

