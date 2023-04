Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Festnahme eines mit Haftbefehl Gesuchten - Syke, Schulkind angefahren - Sulingen, Verkehrsunfall mit Verletzten ---

Bassum - Festnahme eines mit Haftbefehl Gesuchten

Am Karfreitag, 07.04.2023, konnte die Polizei einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten 30-jährigen Mann in Bassum festnehmen. Der per Haftbefehl Gesuchte soll im September 2022 in Frankreich einen Mord und einen versuchten Mord begangen haben. Die französischen Behörden hatten ihn daraufhin auch in Deutschland zur Festnahme ausgeschrieben. Am Karfreitag erhielt die Fahndung der Polizei den Hinweis, dass sich der Gesuchte in Bassum aufhalten soll. Gegen 20.00 Uhr konnte der 30-Jährige am angegebenen Ort von der Fahndung und einer Polizeistreife angetroffen und festgenommen werden. Nach ersten Befragungen wurde der Festgenommene in die Justizvollzugsanstalt Vechta gebracht. Ein Gericht muss nun über eine mögliche Auslieferung entscheiden.

Syke-Barrien - Schulkind von Schulbus angefahren

Am Mittwochmorgen um 07:50 Uhr befuhr ein 7-jähriger Schüler mit seinem Fahrrad den Radweg zur Barrier Grundschule. Auf Höhe des dortigen Parkplatzes wollte ein Schulbus nach Links auf das Schulgelände fahren und übersah den Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Junge stürzte und sich leicht verletzte.

Syke-Osterholz - Portemonnaie aus Auto gestohlen

Während eine Reiterin am Ostersonntag sich am Pferdeanhänger um ihr Pferd kümmerte, hat ein Unbekannter die Beifahrertür geöffnet und aus der Handtasche das Portemonnaie entwendet. Der Diebstahl fand in der Zeit von 13:00 bis 16:00 Uhr während eines Turniers auf dem Gelände des Reit-und Fahrvereins Okel statt. Eine anschließende Absuche des ganzen Geländes verlief erfolglos. Die Höhe des Sachschadens kann nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Twistringen - Diebstahl aus Wohnhaus

Durch eine Nebeneingangstür ist ein bisher noch unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Wohnhaus in Scharrendorf eingedrungen. Aus einem Nebenraum der Küche wurden diverse Kleidungsstücke sowie eine Geldbörse gestohlen. Das Portemonnaie wurde anschließend im Lauf des Tages an der Schule aufgefunden; allerdings fehlte das Bargeld. Der gesamte Sachschaden beträgt ca. 550 Euro. Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, zu informieren.

Sulingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch gegen 16.40 Uhr befuhr ein 44-jähriger Fahrer mit einem Tanksattelzug die Bundesstraße 61 aus Richtung Kirchdorf kommend in Richtung Sulingen. In Höhe der Einmündung zur Abfahrt auf die Bundesstraße 214 wollte er nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden 68-jährigen Pkw-Fahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten, bei dem der Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Pkw war durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.

Rehden - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch gegen 01.30 Uhr in eine Lagerhalle in der Nienburger Straße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Stahltür und entwendeten mehrere Kanister Pflanzenschutzmittel und sieben Bindemaschinen. Der Schaden wird auf rund 16000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

