POL-PPWP: Ladendieb nach Flucht gestellt

Kaiserslautern (ots)

Einen Ladendieb hat die Polizei am Montagnachmittag in der Innenstadt geschnappt. Der Mann war gegen halb 3 in einem Supermarkt am Stiftsplatz beim Stehlen erwischt worden, konnte aber flüchten.

Dank der sofortigen Verständigung der Streife und der Täterbeschreibung konnten die Beamten den Dieb bei einer Suche in der Umgebung sichten. Beim Anblick des Polizeifahrzeugs ergriff der Mann erneut die Flucht.

Er konnte aber in der Bruchstraße gestellt werden. Bei sich hatte er diverses Diebesgut. Eine Mitarbeiterin des Marktes am Stiftsplatz identifizierte zwei Kopfhörer sowie zwei Dosen eines alkoholischen Getränks als Gegenstände aus ihrem Sortiment.

Der Tatverdächtige wurde mit zur Dienststelle genommen. Da er stark alkoholisiert war, wurde ihm ein Atemtest angeboten - dieser zeigte einen Wert von 1,66 Promille an. Auf den 40-Jährigen kommt jetzt ein Strafverfahren zu. |cri

