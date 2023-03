POL-PPWP: Streit unter Freundinnen hat ein Nachspiel

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Mehrfamilienhaus hat am Montagabend gebrannt. Zwei Menschen wurden durch Rauchgase schwer verletzt. Ein Hausbewohner wählte gegen 18:30 Uhr den Notruf. Ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen, weshalb der Mann den Brand bemerkte. Das Feuer brach vermutlich in einer Wohnung aus und griff auf den Dachstuhl über. Durch die Flammen wurde das Dach in Mitleidenschaft gezogen. ...

mehr