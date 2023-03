Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit zieht Strafanzeigen nach sich

Kaiserslautern (ots)

Ein Streit zwischen zwei Männern an der Mall endete am Montagabend mit Strafanzeigen gegen die beiden. Gegen 19 Uhr gerieten die 40- und 52-Jährigen wegen eines frei laufenden Hundes aneinander. Als der Disput eskalierte, zückte der jüngere Mann ein Cuttermesser, woraufhin der 52-Jährige ein Tierabwehrspray in das Gesicht des 40-Jährigen sprühte. Als die Polizeibeamten eintrafen, hatten die zwei Männer schon voneinander abgelassen. Der 40-Jährige erlitt Rötungen an den Augen, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,86 Promille. Er musste für eine Blutabnahme mit auf die Dienststelle kommen. Der 52-Jährige hatte, laut Atemalkoholtest, einen Wert von 0,81 Promille. Die Polizei leitete jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern an. |elz

