Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Wohnungsdurchsuchung mutmaßlichen Drogendealer festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat nach richterlicher Anordnung am Donnerstag eine Wohnung auf dem Betzenberg durchsucht und dabei Drogen sichergestellt. Ein Mann kam in Untersuchungshaft.

Mit der Unterstützung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik durchsuchten Beamte der Kriminaldirektion Kaiserslautern in den Morgenstunden die Wohnung eines 22-Jährigen. Ihm wird Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Bei der Durchsuchung fand die Polizei unter anderem Marihuana, Haschisch, psychoaktive Pilze, Ecstasy sowie eine Cannabis-Indoorplantage. Die Beamten stellten zudem über 1.500 Euro Bargeld und fünf hochwertige Uhren sicher. Eine Rolex konnte mittlerweile einem Diebstahl in Baden-Württemberg zugeordnet werden. Die Uhr hat einen Wert von etwa 20.000 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Amtsgericht Kaiserslautern Untersuchungshaft wegen Widerholungsgefahr gegen den 22-Jährigen an. Der Verdächtige machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. In einem anderen Verfahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln bestand gegen den Mann bereits eine Haftstrafe. Sie war auf Bewährung ausgesetzt. Der 22-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell