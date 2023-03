POL-PPWP: Privater Fahrunterricht ist Bärendienst

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben am Sonntagnachmittag in der Ziegelstraße einen Einbruch verübt. Die Täter drangen auf noch ungeklärte Weise in ein Mehrfamilienhaus ein. Dort hebelten sie eine Wohnungstür auf. Die 58-jähriger Bewohnerin war nicht zu Hause, als die Diebe in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen durchwühlten. Mit Bargeld in dreistelliger Höhe, mehreren Armbanduhren und Schmuck machten ...

mehr