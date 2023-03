POL-PPWP: Einbrecher erbeuten Geld, Uhren und Schmuck

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Eine Unfallflucht ist am Sonntagnachmittag aus Hochspeyer gemeldet worden. Ein unbekannter Autofahrer hat hier in der Hauptstraße einen geparkten BMW im Vorbeifahren touchiert und beschädigt. Wie der Halter des BMW mitteilte, hatte er seinen Pkw am Samstag gegen 10 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 87 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Sonntag gegen 14.50 Uhr wieder zu ...

