POL-PPWP: Tinte überführt Verdächtige

Kaiserslautern (ots)

Schwarze Tinte hat am Sonntagmorgen ein mutmaßliches Räuber-Trio überführt. Den zwei Männern und einer Frau wird vorgeworfen, einen 24-Jährigen um unter anderem um eine Tasche und Schmuck gebracht zu haben. Die Polizei geht von zwei weiteren mutmaßlichen Komplizen aus. Die Ermittlungen dauern an.

Nach aktuellen Erkenntnissen sprachen zwei Männer und drei Frauen gegen 5 Uhr den 24-Jährigen in der Martin-Luther-Straße an. Nachdem ihn mindestens ein Mann angriff, flüchtete die Gruppe. Danach fehlten die Tasche und persönliche Gegenstände des 24-Jährigen. Einsatzkräfte der Polizei trafen in der Burgstraße drei Tatverdächtige an. Sie waren alkoholisiert. Auffällig: Ein 19-Jähriger hatte schwarze, mit Tinte verfärbte Finger. Die entwendete Tasche fanden die Beamten in der Nähe, und in ihr einen zerbrochenen Kugelschreiber. Die schwarze Tinte des Stifts war ausgelaufen. Aus der Tasche fehlten zwei Ringe. Den Modeschmuck entdeckte schließlich eine Polizistin während der Durchsuchung im Büstenhalter der verdächtigen Frau. Die Polizei sicherte Spuren, und die 18-Jährige sowie der 19-Jährige wurden erkennungsdienstlich behandelt. Der dritte Verdächtige ist bereits polizeibekannt. Das Trio blickt jetzt einem Strafverfahren entgegen. Zur weiteren Aufklärung der Tat und insbesondere zu den möglichen Mittäterinnen, bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

