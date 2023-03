Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand: Zwei Verletzte durch Rauchgasvergiftung

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Mehrfamilienhaus hat am Montagabend gebrannt. Zwei Menschen wurden durch Rauchgase schwer verletzt.

Ein Hausbewohner wählte gegen 18:30 Uhr den Notruf. Ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen, weshalb der Mann den Brand bemerkte. Das Feuer brach vermutlich in einer Wohnung aus und griff auf den Dachstuhl über. Durch die Flammen wurde das Dach in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte. Zwei Hausbewohner erlitten eine schwere Rauchgasvergiftung. Sie wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Mindestens eine Wohnung des Hauses ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hierzu ist ein Brandgutachten in Auftrag gegeben. Die Beamten schließen eine Brandstiftung aktuell nicht aus. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell