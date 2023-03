Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendiebin auf frischer Tat erwischt

Kaiserslautern (ots)

Eine 51-jährige Frau ist am Montag in der Fackelstraße beim Ladendiebstahl erwischt worden. Mitarbeiter beobachteten die Frau dabei, wie sie Kleidung im Wert von circa 700 Euro entwendete. Die 51-Jährige versuchte noch aus dem Laden zu fliehen, wurde aber von Mitarbeitern aufgehalten. Die Frau kann mit einer Strafanzeige rechnen. Ein Hausverbot in dem betroffenen Geschäft erhielt sie ebenfalls. |elz

