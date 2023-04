Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 16.04.2023

Diepholz (ots)

Drebber - Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag, den 15.04.2023, gegen 10:55 Uhr, in Drebber. Die Beteiligte 01 befuhr die Hoopener Straße in Fahrtrichtung Heede und beabsichtigte in den Keisverkehr einzufahren. Dabei übersah sie die Beteiligte 02, welche von der Schulstraße aus kommend bereits in den Kreisverkehr eingefahren war. Es kam zum Zusammenstoß, sodass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Weiter kollidierte die Beteiligte 02 mit einem Zaun, sodass dieser ebenfalls beschädigt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro. Zudem wurde die Beteiligte 02 leicht verletzt.

Stuhr - Einbruch in Milchtankstelle

In Stuhr-Varrel, in der Grünen Straße, wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Milchtankstelle eines Bauernhofes eingebrochen. Trotz massiver baulicher Sicherungseinrichtungen brachen Unbekannte den Kassenautomaten auf und entwendeten eine geringe Menge an Bargeld. Der durch die Täter angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die in der fraglichen Nacht Beobachtungen gemacht haben, mögen sich bitte bei der Polizei melden.

Weyhe - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In Weyhe-Erichshof kam es am Samstag, gg. 15:30 h, zu einem Verkehrsunfall, als ein 46-jähriger Mann aus Bremen mit seinem Mercedes die Bremer Straße in Richtung Brinkum befuhr und anschließend auf die Bundesstraße in Richtung Bremen einbog. An der Bundesstraße touchierte er die Leitplanke, fuhr aber trotzdem weiter. Er konnte später nach einem Hinweis an einer Anschrift in Weyhe-Leeste angetroffen werden. Der Mercedes wies massive Schäden an der rechten Seite auf; der Fahrer selber stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Vor Ort wurde ein Wert von über 1,2 Promille gemessen. Auf der Wache wurde dann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von über 5.000 Euro.

Twistringen - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 16.04.2023, gegen 02:42 Uhr, wurde auf der Bremer Straße in Twistringen ein 19-jähriger Führer eines Pkw kontrolliert. Durch die Beamten wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, außerdem wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell