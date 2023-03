Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - und dann war da noch..

BAD DÜRKHEIM (ots)

..die Mitteilung, dass ein toter Hund, in ein Tuch eingewickelt, neben dem Fahrradweg zwischen Freinsheim und Weisenheim a.S. liegen würde. Glücklicherweise stellte sich bei der anschließenden Überprüfung heraus, dass es sich nur um eine Winterjacke mit pelzigem Innenfutter handelte. Die Polizei weißt hier ausdrücklich darauf hin, dass sich die Bürger*innen jederzeit mit verdächtigen Wahrnehmungen an die Polizei wenden können, auch wenn sich der Sachverhalt bei einer späteren Überprüfung anders darstellt.

