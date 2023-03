Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss zur Arbeit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.03.23 um 08:00 Uhr konnte ein 31-Jähriger mit einem Renault fahrend in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt festgestellt und einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zur Arbeit. Schon zu Beginn der Kontrolle gab der in Neustadt lebende Fahrer an, dass er nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Ferner konnten bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppen Amfetamin, Metamfetamin und THC, weshalb dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. Auf den Neustadter kommen nun Strafverfahren, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

