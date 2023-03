Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unter Alkohol- und Kokaineinfluss

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am 19.03.2023 gegen 18:45 Uhr befuhr ein Transporter mit Anhänger die BAB A6 von Mannheim in Richtung Kaiserslautern. Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim unterzogen diesen und dessen Fahrer bei Kirchheim an der Weinstraße einer Verkehrskontrolle. Dabei zeigte der Mann Auffälligkeiten, die den Verdacht eines vorangegangenen Betäubungsmittelkonsums begründeten. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Außerdem war Alkoholgeruch in der Ausatemluft des 41-Jährigen wahrnehmbar, weshalb ein Alcotest durchgeführt wurde, der 0,63 Promille anzeigte. Aufgrund dieser Feststellungen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

