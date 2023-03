POL-PDNW: PAST Ruchheim - Ohne Führerschein und vermutlich unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots) - In der Brückenstraße in Grünstadt wurden an Zwei Fahrzeugen die Reifen durch unbekannte Täter zerstochen. An einem PKW waren alle Vier Reifen betroffen und an dem anderen Zwei. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom Samstag, 18.03.2023 gegen 19:00 Uhr bis Sonntag, 19.13.2023 gegen 14:30 Uhr. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 400 Euro. ...

