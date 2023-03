Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Fassade beschmiert

BAD DÜRKHEIM (ots)

Bereits im Zeitraum vom 18.03.2023, 23:00 Uhr bis 19.03.2023, 11:00 Uhr wurde in Freinsheim in der Herrenstraße die Fassade eines Restaurants mit brauner Farbe beschmiert. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Tathinweise liegen bislang nicht vor. Falls weitere Anwohner Opfer einer solchen Sachbeschädigung geworden sind oder Hinweise auf den/die Täter vorliegen, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

