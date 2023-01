Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Kfz/ Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Zwischen dem 7. Januar (Samstag) und dem 9. Januar (Montag) wurden in Erkelenz mehrere Pkw durch bislang unbekannte Personen beschädigt. Die Täter schlugen an allen Fahrzeugen jeweils die Heckscheibe ein. Die Pkw parkten an der Atelierstraße, der Beecker Straße und am Dr.-Eberle-Platz. An der Beecker Straße bemerkte eine Anwohnerin gegen 22.15 Uhr eine männliche Person, die mit einem Gegenstand gegen die Heckscheibe eines Pkw schlug, woraufhin diese zersplitterte. Der Täter flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Er war etwa 18 bis 25 Jahre alt und hatte eine schlanke Statur sowie kurze, dunkle Haare. Er wirkte westeuropäisch. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Trainingsjacke. Personen, die den Täter beobachtet haben oder die Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Alternativ können sie auch Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

