Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Steinewerfer gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 21.03.2023 gegen 12:00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass 2-3 Kinder im Bereich der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim Steine auf die Fahrbahn werfen würden. An einem vorbeifahrenden Renault Kangoo wurde dadurch ein Lackschaden verursacht. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnten die Kinder nicht mehr angetroffen werden. Eine Beschreibung der ca. 12-jährigen Kinder liegt nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 80 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell