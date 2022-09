POL-MG: Unbekannter verletzt 47-Jährigen mit Flasche - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Richard-Wagner-Straße in Dahl ist es am Mittwoch, 31. August, um 18.48 Uhr zum Zusammenstoß eines 24-jährigen Autofahrers mit einem neunjährigen Mädchen, das auf einem Fahrrad unterwegs war, gekommen. Der Autofahrer war in Richtung Rheydt unterwegs, als das Mädchen für ihn plötzlich auf die Fahrbahn trat, um die Straße zu überqueren. Trotz einer ...

