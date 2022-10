Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe erbeuten Ausweise und einen Bootsführerschein

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Mühlstraße an einem vermutlich unverschlossenen Wagen zu schaffen gemacht. Irgendwann zwischen Samstag, um die Mitternachtsstunde, und Montagnachmittag, 15 Uhr, öffneten Unbekannte das Fahrzeug. Das Auto parkte auf der Straße. Aus dem Innenraum griffen sich die Täter zwei Brieftaschen. Der 66-jährige Eigentümer hatte sie im Pkw liegenlassen. Die Diebe erbeuteten Ausweise und einen Bootsführerschein. Bargeld befand sich nicht in den Portemonnaies. Die entwendeten Dokumente hat die Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Die Beamten bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell