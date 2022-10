Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erpressung mit Sex-Videos

Verbandsgemeinde Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben sich unbefugt Zugriff auf das E-Mail-Konto und das Social-Media-Profil eines 60-Jährigen verschafft. Sie forderten von dem Mann 400 Euro in einer Kryptowährung, ansonsten würden sie Videoaufzeichnungen, die ihn bei sexuellen Handlungen zeigen, im Internet verbreiten. Die Hacker behaupteten, dass sie auch das Handy des 60-Jährigen überwachen. Möglicherweise mit einer Schadsoftware haben sie sich Zugang zu den Accounts verschafft. Das Geld zahlte der Mann nicht. Er wandte sich an die Polizei, die jetzt wegen des Verdachts der Erpressung ermittelt. Die Beamten warnen: Surfen Sie nur auf vertrauenswürdigen Seiten im Internet. Klicken Sie in Nachrichten von Unbekannten keine Links an. Im Zweifel: Finger weg! |erf

