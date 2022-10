POL-PPWP: Silberschmuck entpuppt sich als wertloses Messing

Kaiserslautern (ots) - Eine aufmerksame Zeugin hat am späten Sonntagabend die Polizei in die Altenwoogstraße gerufen. Der Frau war gegen 22.15 Uhr eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen, die - so der Eindruck - randalierend durch die Straße zog. Beobachtet hatte die Zeugin aus der Ferne, wie ein Roller gegen ein Fahrzeug geworfen wurde. Eine Streife machte sich auf die Suche nach der Gruppe, die inzwischen in Richtung ...

mehr