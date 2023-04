Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Glückliche Vermisstensuche - Schwarme, Mann mit Messer verletzt - Weyhe, Fahrerin mit über drei Promille ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Anhänger Diebstahl

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Barnstorf vom Parkplatz Am Bremer Dreh einen Verkaufsanhänger entwendet. Der Anhänger war nach Beendigung der Gartentage auf dem Parkplatz gesichert abgestellt. Der Schaden beträgt rund 15000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Diepholz - Trunkenheit im Straßenverkehr

Einen 27-jährigen Pkw-Fahrer stoppte die Polizei gestern gegen 08.00 Uhr in Diepholz, Schlesierstraße. Die Kontrolle des Pkw und des Fahrers ergab das der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 1,1 Promille. Der 27-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Schwarme - Mann verletzt

Ein 46-jähriger Schwarmer wurde am Samstagabend gegen 21.00 Uhr von einer unbekannten weiblichen Person zu Hause auf seinem Grundstück im Bruchweg aufgesucht und mit einem Messer angegriffen. Er erlitt eine Schnittwunde am Hals und musste noch am Abend im Krankenhaus notärztlich versorgt werden. Die genauen Tatumstände sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Weyhe - Fahrerin mit über 3 Promille

Am Montag gegen 19.10 Uhr stoppte die Polizei in Weyhe, Leester Straße, eine 58-jährige Pkw-Fahrerin, die augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Überprüfung erbrachte eine Atemalkoholkonzentration von 3,3 Promille. Zunächst musste die Fahrerin eine Blutprobe abgeben, danach auch ihren Führerschein. Sie wird auch nach der Ausnüchterung für längere Zeit keinen Pkw mehr fahren dürfen.

Bassum - glückliche Suche

Aus dem Haus der seelischen Gesundheit in Bassum, Marie Hackfeld Straße, wurde gestern gegen 15.30 Uhr eine 55-jährige Frau als vermisst gemeldet. Die Frau war wegen psychischer Probleme dort untergebracht. Eine Suche im Krankenhaus und in der näheren Umgebung mit Bediensteten des Hauses, der Feuerwehr und der Polizei blieb bis 18.30 Uhr ergebnislos. Mantrailer Hunde der Feuerwehr übernahmen die Suche und konnten eine Fährte aufnehmen. Sie führten die Helfer zu den Bahngleisen in der Nähe, wo sie auch die Vermisste unverletzt fanden. Die 55-Jährige wurde den Mitarbeitern des Krankenhauses übergeben. Die Mantrailer hatten sich eine extra Belohnung verdient.

Bassum - B 61 lange gesperrt

Am Montagmorgen gegen 7:00 Uhr war ein 26-jähriger LKW-Fahrer aus Minden auf Höhe der Sulinger Landstraße mit seinem LKW von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste es durch eine Spezialfirma geborgen werden. Die Bergungsarbeiten begannen am Mittag und dauerten bis spät in die Abendstunden. Die B 61 musste dafür gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Der Sachschaden beträgt ca. 13000 Euro.

