Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Figur der Heiligen Rita und Prozessionskreuz aus der Kirche St. Martin gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Sonntag, im Zeitraum von 15 Uhr bis 18 Uhr, haben unbekannte Täter aus der Kirche St. Martin an der Adolf-Beermann-Straße in Vöhringen eine Figur der Heiligen Rita und ein Prozessionskreuz gestohlen. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Die Polizei Furtwangen ermittelt nun wegen des Diebstahls. Personen, die entsprechende Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib des Prozessionskreuzes (Vortragekreuz/auf Stange angebrachtes Kreuz) und der Figur der Heiligen Rita machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Furtwangen, Tel.: 07723 92948-0, in Verbindung zu setzen.

