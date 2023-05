Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, B33) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall (01.05.2023)

Konstanz, B33 (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der Bundesstraße 33 zwischen Konstanz und der Reichenau einen Unfall verursacht. Der 26-jährige Mercedes-Benz-Fahrer war auf der B33 von Konstanz kommend in stadtauswärtige Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Landesstraße 221 bog der junge Mann nach rechts in Richtung Litzelstetten ab und kollidierte dabei mit einem Mast der dortigen Ampelanlage. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 26-Jährigen fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von rund zwei Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen des unter Alkoholeinfluss gebauten Unfalls. An der Ampel entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den demolierten Wagen.

